Помогите)) Нажо составить предложение,некоторые слова лишнии.

Гость: Гость:

Дино с друзьями плыл на кораблике по Москве-реке. Пошёл дождь. Появились тёмные тучи. "Прыгайте в реку!" - закричал Дино. Василиса рассмеялась и сказала, что не надо прыгать. Надо просто спрятаться в каюту.