Помогите)) Нажо составить предложение,некоторые слова лишнии.
Русский язык
Помогите)) Нажо составить предложение,некоторые слова лишнии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дино с друзьями плыл на кораблике по Москве-реке. Пошёл дождь. Появились тёмные тучи. "Прыгайте в реку!" - закричал Дино. Василиса рассмеялась и сказала, что не надо прыгать. Надо просто спрятаться в каюту.
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