Помогите пожалуйста пример с действиями
Математика
Помогите пожалуйста пример с действиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35+95 = 130 205*48 =9840 9840 : 164 = 60 130 - 60 = 70 35 + 95 - 205 * 48 : 164 = 70 звёздочка это умножить
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