Можно ли получить 5 за четверть, если баллы 4,29 и 3,88?
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Можно ли получить 5 за четверть, если баллы 4,29 и 3,88?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ отрицателен.Балл должен быть больше 4,5.
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