Биография В.Скотта краткая срочно!!!!!!

Гость: Гость:

Краткая биография Вальтера Скотта Сэр Вальтер Скотт – выдающийся поэт и писатель шотландского происхождения, признанный мастер исторического романа. Родился 15 августа1771 года в Эдинбурге в семье богатого юриста. С детства писатель страдал параличом, в результате которого на всю жизнь остался хромым. Его часто возили на лечение в курортные места. Вернувшись в Эдинбург, он был отдан на обучение в школу, а в 1785 году поступил в городской колледж. Там он выделялся среди сверстников как отличный рассказчик и пользовался популярностью.