Биография В.Скотта краткая срочно!!!!!!

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Биография В.Скотта краткая срочно!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткая биография Вальтера Скотта Сэр Вальтер Скотт – выдающийся поэт и писатель шотландского происхождения, признанный мастер исторического романа. Родился 15 августа1771 года в Эдинбурге в семье богатого юриста. С детства писатель страдал параличом, в результате которого на всю жизнь остался хромым. Его часто возили на лечение в курортные места. Вернувшись в Эдинбург, он был отдан на обучение в школу, а в 1785 году поступил в городской колледж. Там он выделялся среди сверстников как отличный рассказчик и пользовался популярностью.
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