Диты зибрали 25 кг яблук.5 кг вони зьили,з 6 кг,мама зварила компот,а з решти-повидло.??кильки кг яблук використала мама на повидло?
Математика
Диты зибрали 25 кг яблук.5 кг вони зьили,з 6 кг,мама зварила компот,а з решти-повидло.??кильки кг яблук використала мама на повидло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 кг яблук викорисала мама на повидло
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