Что роднило английскую церковь с лютеранской , а что с католической
История
Что роднило английскую церковь с лютеранской , а что с католической
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общим местом у англиканской и лютеранской церквей было общее их непризнание руководства со стороны Ватикана. Но уже тут начинается существенная разница - у протестантов нет высшего духовного руководителя совсем, у англикан же в качестве такового выступает британский монарх. Богослужение и управление на уровне епископов в англиканской церкви ближе к католическому, нежели к лютеранскому образцу. Также сохранялись литургия, пышный культ и церковная десятина (что шло вразрез с протестантским требованием "дешёвой церкви").
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь текст из данных предложений,запиши его. И тогда становится очень скучно.Х??рошо,что осень скоро пройдёт и настанет зима.Дождь осенний-морос...
Русский язык
Замени данные слова синонимами с приставками на -з(-с) Образец записи: влезать- взбираться (перед зв.) Жестокий, напрасно, тихий, волноваться,...
Русский язык
Спиши слова.,указав цифрами количество букв и звуков.Образец:весело-5б.,5зв..Дом,стол,ель,вишня,иней,мышь.