Замени данные слова синонимами с приставками на -з(-с) Образец записи: влезать- взбираться (перед зв.) Жестокий, напрасно, тихий, волноваться, приказать, равнодушный. Помогите!
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Замени данные слова синонимами с приставками на -з(-с) Образец записи: влезать- взбираться (перед зв.) Жестокий, напрасно, тихий, волноваться, приказать, равнодушный. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жестокий - безбожный, бездушный Напрасно - бесцельно волноваться - беспокоиться приказать - распорядиться равнодушный - беззаботный
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