Замени данные слова синонимами с приставками на -з(-с) Образец записи: влезать- взбираться (перед зв.) Жестокий, напрасно, тихий, волноваться, приказать, равнодушный. Помогите!

Русский язык

Замени данные слова синонимами с приставками на -з(-с) Образец записи: влезать- взбираться (перед зв.) Жестокий, напрасно, тихий, волноваться, приказать, равнодушный. Помогите!

Автор: Гость