Найти слово,в котором буква Е обозначает два звука: Спешить, редкий,велосипед,предложение
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Найти слово,в котором буква Е обозначает два звука: Спешить, редкий,велосипед,предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение. 3 буква "е" обозначает 2 звука, так как стоит перед гласной "а"
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