Найти слово,в котором буква Е обозначает два звука: Спешить, редкий,велосипед,предложение

Русский язык
Найти слово,в котором буква Е обозначает два звука: Спешить, редкий,велосипед,предложение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение. 3 буква "е" обозначает 2 звука, так как стоит перед гласной "а"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Антон мы к слову доброта
Ответить
Литература
Джаз, лимон, непросто, чешущее.Какое ещё слово можно отнести в этот список? ( ящичек, элемент, хочешь, клеймо, выгода.
Ответить
Математика
Сколько будет 36:9 27:3 3×8 4×8
Ответить
Математика
Найдите значение выражений а)3\25+0,34-4\25,б)7\9-0,4-4\15
Ответить
Русский язык
Собери рассказ перепутались все предложения и были добавлены лишние фразы. Собер?? из предложений рассказ ответ
Ответить