Собери рассказ перепутались все предложения и были добавлены лишние фразы. Собер?? из предложений рассказ ответ
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Собери рассказ перепутались все предложения и были добавлены лишние фразы. Собер?? из предложений рассказ ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дино с друзьями плыл на кораблике по Москве-реке. Появились тёмные тучи. Пошёл дождь. "Прыгайте в реку!"- закричал Дино. Василиса рассмеялась и сказала, что не надо прыгать. Надо просто спрятаться в каюту.
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