Собери рассказ перепутались все предложения и были добавлены лишние фразы. Собер?? из предложений рассказ ответ

Гость: Гость:

Дино с друзьями плыл на кораблике по Москве-реке. Появились тёмные тучи. Пошёл дождь. "Прыгайте в реку!"- закричал Дино. Василиса рассмеялась и сказала, что не надо прыгать. Надо просто спрятаться в каюту.