Джаз, лимон, непросто, чешущее.Какое ещё слово можно отнести в этот список? ( ящичек, элемент, хочешь, клеймо, выгода.
Литература
Джаз, лимон, непросто, чешущее.Какое ещё слово можно отнести в этот список? ( ящичек, элемент, хочешь, клеймо, выгода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеймо. У нас это было уже давно.
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