Спиши слова.,указав цифрами количество букв и звуков.Образец:весело-5б.,5зв..Дом,стол,ель,вишня,иней,мышь.
Русский язык
Спиши слова.,указав цифрами количество букв и звуков.Образец:весело-5б.,5зв..Дом,стол,ель,вишня,иней,мышь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом-3б.,3зв. Стол-4б.,4зв. Ель-3б.,3зв. Вишня-5б.,5зв. Иней-4б.,4зв. Мышь-4б.,3зв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Литература
Джаз, лимон, непросто, чешущее.Какое ещё слово можно отнести в этот список? ( ящичек, элемент, хочешь, клеймо, выгода.
Математика