Составь текст из данных предложений,запиши его. И тогда становится очень скучно.Х??рошо,что осень скоро пройдёт и настанет зима.Дождь осенний-моросящий.Осенние дожди совсем не похожи на летние.Как зарядит сыпать маленькими капе...
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Составь текст из данных предложений,запиши его. И тогда становится очень скучно.Х??рошо,что осень скоро пройдёт и настанет зима.Дождь осенний-моросящий.Осенние дожди совсем не похожи на летние.Как зарядит сыпать маленькими капельками на землю, так и будет идти день,два,три,неделю не перестовая.Под ногами слякость, небо свинцовое,и моросит холодный нудный дождь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние дожди совсем не похожи на летние.Дождь осенний-моросящий.Как зарядит сыпать маленькими капельками на землю,так и будет идти день,два,три,неделю не перестовая.Под ногами слякоть,небо свинцовое,и моросит холодный нудный дождь.И тогда становится очень скучно. Хорошо,что осень скоро пройдет и настанет зима.
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