Пирог, игра, мир,индюк если в этих словах мягкие согласные, ударение и сколько слогов

Русский язык
Пирог, игра, мир,индюк если в этих словах мягкие согласные, ударение и сколько слогов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Транскрипция слова: [ин’д’ук] и — [и] — гласный, безударный н — [н’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий д — [д’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий ю — [у] — гласный, ударный к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый В слове 5 букв и 5 звуков.

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