Открой обратный словарь на букву Я. Есть ли в списке слов слова мужского рода?А слова,которые могут быть и мужского ,и женского. рода?

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Открой обратный словарь на букву Я. Есть ли в списке слов слова мужского рода?А слова,которые могут быть и мужского ,и женского. рода?

Автор: Гость