Открой обратный словарь на букву Я. Есть ли в списке слов слова мужского рода?А слова,которые могут быть и мужского ,и женского. рода?
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Открой обратный словарь на букву Я. Есть ли в списке слов слова мужского рода?А слова,которые могут быть и мужского ,и женского. рода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да есть мужского рода. Нет,нету мужского и женского рода.
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