Почему старый пастух снял шапку перед блаже Рассказ про мальчика

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Почему старый пастух снял шапку перед блаже Рассказ про мальчика
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Автор: Гость
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Гость:
Проявил уважение,и все последовали его примеру
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