Почему старый пастух снял шапку перед блаже Рассказ про мальчика
Русский язык
Почему старый пастух снял шапку перед блаже Рассказ про мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проявил уважение,и все последовали его примеру
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диты зибрали 25 кг яблук.5 кг вони зьили,з 6 кг,мама зварила компот,а з решти-повидло.??кильки кг яблук використала мама на повидло?
Русский язык
Русский язык
Открой Обратный словарь на букву-я.Есть ли в списке слов слова мужского рода?А сло??а,которые могут быть и мужского ,и женского рода?
Английский язык
1. Change from Active into Passive a) They say Popov invented the radio; b) Columbus discovered America; c) She cleans the house every day