73 упр помогите пожалуйста
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73 упр помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сижу мы сидим Ты сидишь, вы сидите Он/она/оно сидит, они сидят 2) Я молчу, мы молчим ты молчишь, мы молчим он молчит, они молчат 3)я стучу, мы стучим ты стучишь, вы стучите он стучит, они стучат 4) я спешу, мы спешим ты спешишь, вы спешите он спешит, они спешат 5) я говорю, мы говорим ты говоришь, вы говорите он говорит, они говорят 6) Я иду, пою, везу, несу, расту Мы идем, поем, везем, несем, растем Ты идёшь, поешь, везешь, несешь, растешь он идёт, поет, Везет, несет, растёт они идут, поют, везут, несут, растут
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