Свойства функции у=ах^3

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Д=(-бесконечн.;+бескон.); Е=(-бескон;+бесконч.); у наибол- нет у наименьшее- нет пересекаестя с осью ОХ:- (0,0); пересекается с осью ОУ:-(0,0)ж нули функции- у=0, х=0; у>0, на промежутке (0,+бескон); у<0,на промежутке (- бескон, 0); на всем графике функция возрастающая (-бесконеч, + бескон); Возможно это так.