Раскройте скобки и упростите выражение: а) -3(y +2) + 2(2y – 1); б) 8x - (2x +5) + (x– 1); в) 13b – (9b – (8b – (6-b))); 3. Упростите и вычислите: -5(0,6с – 1,2) - 1,5с - 3,ПРИ C=4/9 4. Решите уравнения: а) 2x – 12( 3 – x)...

Алгебра

Раскройте скобки и упростите выражение: а) -3(y +2) + 2(2y – 1); б) 8x - (2x +5) + (x– 1); в) 13b – (9b – (8b – (6-b))); 3. Упростите и вычислите: -5(0,6с – 1,2) - 1,5с - 3,ПРИ C=4/9 4. Решите уравнения: а) 2x – 12( 3 – x) = 1 + 3(x + 2); б) 16 + 5( - с – 2(с – 4)) = 12(3 – 2с) - 1 5. Решите задачу: Из двух городов, расстояние между которыми S км одновременно выехали навстречу друг другу легковой и грузовой автомобили и встретились через t часов. Скорость легкового автомобиля U км\ч., Найдите скорость грузовика, если S = 200, t = 2, V = 60.

Автор: Гость