Помогите.Электричка идёт из города Павловска со скоростью 55км/ч.Пассажир сел в эл??ктричку на станции находящейся в 27 км от Павловска.На каком расстоянии от города он будет через 2 часа?

Математика

Помогите.Электричка идёт из города Павловска со скоростью 55км/ч.Пассажир сел в эл??ктричку на станции находящейся в 27 км от Павловска.На каком расстоянии от города он будет через 2 часа?

Автор: Гость