Помогите.Электричка идёт из города Павловска со скоростью 55км/ч.Пассажир сел в эл??ктричку на станции находящейся в 27 км от Павловска.На каком расстоянии от города он будет через 2 часа?

Математика
Помогите.Электричка идёт из города Павловска со скоростью 55км/ч.Пассажир сел в эл??ктричку на станции находящейся в 27 км от Павловска.На каком расстоянии от города он будет через 2 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55*2=110 км-пройдет электричка за 2 часа 110+27=137 км-на таком расстоянии от города он будет через 2ч
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