Решите уравнения. Первую цифру ответа каждого уравнения замените буквой и прочти??е зашифрованное слово. А) (а-15)-16=18 Б) (х-41)-21=8 В) (136-х)-16=52 Г) (558+х)-52=746 Д)419-(у-9)=36 Е)92-(17-b)=89 -------------------...

Математика

Решите уравнения. Первую цифру ответа каждого уравнения замените буквой и прочти??е зашифрованное слово. А) (а-15)-16=18 Б) (х-41)-21=8 В) (136-х)-16=52 Г) (558+х)-52=746 Д)419-(у-9)=36 Е)92-(17-b)=89 -------------------------------------------------- 1.)Ы,2.)К,3).Т,4)Ф,5.)О,6)У,7)Р,8)М,9)И (Слово из 6 букв)

Автор: Гость