Решите уравнения. Первую цифру ответа каждого уравнения замените буквой и прочти??е зашифрованное слово. А) (а-15)-16=18 Б) (х-41)-21=8 В) (136-х)-16=52 Г) (558+х)-52=746 Д)419-(у-9)=36 Е)92-(17-b)=89 -------------------...
Математика
Решите уравнения. Первую цифру ответа каждого уравнения замените буквой и прочти??е зашифрованное слово. А) (а-15)-16=18 Б) (х-41)-21=8 В) (136-х)-16=52 Г) (558+х)-52=746 Д)419-(у-9)=36 Е)92-(17-b)=89 -------------------------------------------------- 1.)Ы,2.)К,3).Т,4)Ф,5.)О,6)У,7)Р,8)М,9)И (Слово из 6 букв)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) а-15-16=18 а=18+15+16 а=49 - Ф Б)х-41-21=8 х=8+41+21 х=70 - Р В)136-х-16=52 х=136-16-52 х=68 - У Г)558+х-52=746 х=746-558+52 х=240 - К Д)419-у+9=36 у=419+9-36 у=392 - Т Е) 92-17+b=89 b=89+17-92 b=14 - Ы Ответ: фрукты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По железной дороге нужно перевезти 750 т зерна. Сколько для этого потребуется вагонов, вмешающих каждый по 60 т зерна? Сколько потребуется вагонов,...
Математика
Помогите пожалуйста !!! Какая из указанных скоростей вдвое меньше какой-то другой ??з перечисленных : 1км/мин , 20 м/сек, 300м/мин , 150дм/сек, 30к...