Решите уровнение, пожалуйста !
Алгебра
Решите уровнение, пожалуйста !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12) -5x+9(-1+2x)=9x-1 -5x-9+18x=9x-1 -5x+18x-9x=9-1 4x=8 x=2 13) (x-6)*2-3(x-8)=0 2x-12-3x+24=0 2x-3x=12-24 -x=-12 x=12 14) x-5=-5(x-11) x-5=-5x+55 x+5x=5+55 6x=60 x=10
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