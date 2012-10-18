Решите уровнение с дробью 15/10 + у =18/10-12/10
Математика
Решите уровнение с дробью 15/10 + у =18/10-12/10
Ответ(ы):
Гость:
Используй основное свойство пропорции! у умножить на 18/10 и 15/10 на 12/10 у =15/10 умножить на 12/10=6/5=1 1/5
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