Помогите решить задачу5класс. Из 128изделий прикладного искусства выставленных н?? выставке.3/4 составляют изделия из глины остальные изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?

Математика
Помогите решить задачу5класс. Из 128изделий прикладного искусства выставленных н?? выставке.3/4 составляют изделия из глины остальные изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
128×3÷4=96 из глины 128-96=32 из дерева
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