Помогите решить задачу5класс. Из 128изделий прикладного искусства выставленных н?? выставке.3/4 составляют изделия из глины остальные изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?

Математика

Помогите решить задачу5класс. Из 128изделий прикладного искусства выставленных н?? выставке.3/4 составляют изделия из глины остальные изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?

Автор: Гость