Придумай пары слов с повторяющимися звуками на конце радуга-дуга-нога розы-берёзы-\ апельсины-мандарины
Литература
Придумай пары слов с повторяющимися звуками на конце радуга-дуга-нога розы-берёзы-\ апельсины-мандарины
Ответ(ы):
Гость:
розы -берёзы-морозы апельсины-мандарины-бананы если правильно
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