Придумай пары слов с повторяющимися звуками на конце радуга-дуга-нога розы-берёзы-\ апельсины-мандарины

Литература
Придумай пары слов с повторяющимися звуками на конце радуга-дуга-нога розы-берёзы-\ апельсины-мандарины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
розы -берёзы-морозы апельсины-мандарины-бананы если правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЕ: В магазине «Магнит» мандарины до Нового Года стоили 60 руб. за 1 кг. После Но??ого Года цена повысилась на 20%.Сколько рублей составляет но...
Ответить
География
Сообщение(краткое) на тему "Первый человек в космосе"! Срочно надо!!!!
Ответить
Информатика
Ребят, помоги в паскале. напишите программу которая вводит с клавиатуры числа до тех пор пока не будет введено число 0. В конце работы программы на...
Ответить
Другие предметы
Доповни речення. Ранiше вважали, що Земля ... i нерухома. Iз часом люди переконалися, ??о Земля кругла, але довгий час були впевненi, що.... оберта...
Ответить
История
Чем была обусловлена необходимость столь радикального решения вопросов о мире и ?? земле ?
Ответить