Доповни речення. Ранiше вважали, що Земля ... i нерухома. Iз часом люди переконалися, ??о Земля кругла, але довгий час були впевненi, що.... обертаэться навколо.... Насправдi Земля обертаэться навколо Сонця i робить повний Обер...

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Доповни речення. Ранiше вважали, що Земля ... i нерухома. Iз часом люди переконалися, ??о Земля кругла, але довгий час були впевненi, що.... обертаэться навколо.... Насправдi Земля обертаэться навколо Сонця i робить повний Оберт за...дiб. Iз цим пухом пов' язана змiна.............Навколо власноi осiЗеля родить Оберт за ... год они.Iз цим пухом пов,'язана змiна..i...
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Плоска    Земля   Сонця     365    змина пир року       24       дня и ночи
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