Мне нужна характеристика Прошки какой он был добрый или хороший

Литература
Мне нужна характеристика Прошки какой он был добрый или хороший
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Автор: Гость
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Гость:
рссююсврарсовосососососпосоомососостстсостсттт!ттттитит!!то!
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