Чем была обусловлена необходимость столь радикального решения вопросов о мире и ?? земле ?

История
Чем была обусловлена необходимость столь радикального решения вопросов о мире и ?? земле ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как же, первый документ Советской власти.
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