РЕШИТЕ: В магазине «Магнит» мандарины до Нового Года стоили 60 руб. за 1 кг. После Но??ого Года цена повысилась на 20%.Сколько рублей составляет новая цена?

Математика

РЕШИТЕ: В магазине «Магнит» мандарины до Нового Года стоили 60 руб. за 1 кг. После Но??ого Года цена повысилась на 20%.Сколько рублей составляет новая цена?

Автор: Гость