РЕШИТЕ: В магазине «Магнит» мандарины до Нового Года стоили 60 руб. за 1 кг. После Но??ого Года цена повысилась на 20%.Сколько рублей составляет новая цена?
Математика
РЕШИТЕ: В магазине «Магнит» мандарины до Нового Года стоили 60 руб. за 1 кг. После Но??ого Года цена повысилась на 20%.Сколько рублей составляет новая цена?
Ответ(ы):
Гость:
72 рублей так как 60*20/100=12Руб 60+12=72
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