Сообщение(краткое) на тему "Первый человек в космосе"! Срочно надо!!!!

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Совершил этот полет гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Советские ученые и инженеры создали одноместный космический корабль, предназначенный для полетов по околоземной орбите. В этом первом рейсе решались важнейшие задачи, связанные с полетом человека в космическом пространстве. Изучались вопросы активной деятельности человека в условиях космического полета при длительном воздействии невесомости, проводились испытания систем и агрегатов корабля. Корабль «Восток» состоит из спускаемого аппарата сферической формы, в котором совершает полет космонавт, и приборного отсека с бортовой аппаратурой и тормозной двигательной установкой. Космонавт в скафандре размещается в катапультируемом кресле. 12 апреля 1961 года навсегда останется в памяти человечества. В этот день впервые в мире был совершен полет человека в космос