Решите уровнения, пожалуйста!!!

Алгебра
Решите уровнения, пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12. -5x+9*(-1+2x)=9x-1 -5x-9+18x=9x-1 -5x+18x-9x= -1+9 4x=8 x=2 13. (x-6)*2-3*(x-8)=0 2x-3x=0+12-24 -1x= -12 x=12 14. x-5= -5*(x-11) x-5= -5x+55 x+5x=55+5 6x=60 x=10 15. x-4*(9-x)=3x+2 x-36+4x=3x+2 x+4x-3x=2+36 2x=38 x=19 16. 13x+(7-5x)=8 13x+7-5x=8 13x-5x=8-7 8x=1 x=1/8 Прости, больше не могу, очень неудобно решать и достаточно много.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
№2(3 балла). Расшифруйте ребус, где под одинаковыми буквами подразумеваются одинаковые цифры: MNKF + MNKF ----------- KFHNF Составьте сам...
Ответить
Русский язык
Как вы думаете, ставится ли запятая перед словом "как"? „Воображение сопутствует жизни_как переливающийся блеск быстрой воде родника“. И, пожал...
Ответить
Английский язык
Вставьте нужное местоимение. 1. ( I ,my, me) am playing tennis, Pete is playing with (I, my, me.) 2. (I, My, me) parents are old people. (They,...
Ответить
Физика
Тело массой 400 грамм под действием силы 8Н преобрело скорость 36км\ч. Определите какой путь приобрело тело
Ответить
Физика
Для определения удельной теплоемкости вещества испытуемое тело массой 150 г и нагретое до 100 *С опустили в латунный калориметр массой 120 г, в кот...
Ответить