Решите уровнения, пожалуйста!!!

Гость: Гость:

12. -5x+9*(-1+2x)=9x-1 -5x-9+18x=9x-1 -5x+18x-9x= -1+9 4x=8 x=2 13. (x-6)*2-3*(x-8)=0 2x-3x=0+12-24 -1x= -12 x=12 14. x-5= -5*(x-11) x-5= -5x+55 x+5x=55+5 6x=60 x=10 15. x-4*(9-x)=3x+2 x-36+4x=3x+2 x+4x-3x=2+36 2x=38 x=19 16. 13x+(7-5x)=8 13x+7-5x=8 13x-5x=8-7 8x=1 x=1/8 Прости, больше не могу, очень неудобно решать и достаточно много.