Решите все :)))amp;*3amp;^3
Русский язык
Решите все :)))amp;*3amp;^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поехать, думать, есть, одолжить, пахать, читать, приютить, кормить, прибить, приготовить, смотреть 2. Щебетать, стрекотать, звенеть, трещать, греметь, сверкать, трепетать, хохотать, считать, бормотать 3. Пр.вр, мн.ч, 1 спр; Н.вр, ед.ч, 2 спр; Пр.вр, ед.ч, 1 спр; Н.вр, ед.ч, 1 спр 4. Звенит - звенел - будет звенеть; гремит - гремел- будет греметь; сверкает- сверкал, будет сверкать; решает - решал- будет решать; кричит- кричал-будет кричать
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