Укажи строку, в которой все существительные 2-го склонения. 1) у брата, в зелени 2) ??а площади, в снегу 3) на коне, около дерева 4) с рыбой, на грядке

Русский язык

Укажи строку, в которой все существительные 2-го склонения. 1) у брата, в зелени 2) ??а площади, в снегу 3) на коне, около дерева 4) с рыбой, на грядке

Автор: Гость