Укажи строку, в которой все существительные 2-го склонения. 1) у брата, в зелени 2) ??а площади, в снегу 3) на коне, около дерева 4) с рыбой, на грядке

Русский язык
Укажи строку, в которой все существительные 2-го склонения. 1) у брата, в зелени 2) ??а площади, в снегу 3) на коне, около дерева 4) с рыбой, на грядке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 2-е склонение - ср., мр., рода. Что тут сложного?
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