2)Как вы можете получить от Трафальгарской площади к парламенту? 3)Где премьер-министр Великобритании жить? 4)Что такое Уайтхолл ? 5)что такое Биг Бен ? 6)Какой мост находится недалеко от здания парламента ? 7)Где находитс...
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2)Как вы можете получить от Трафальгарской площади к парламенту? 3)Где премьер-министр Великобритании жить? 4)Что такое Уайтхолл ? 5)что такое Биг Бен ? 6)Какой мост находится недалеко от здания парламента ? 7)Где находится Вестминстерское аббатство ? Благодаря чему оно знаменито ? 8)Where does the Queen of England live ? 9)Какой памятник находится перед Букингемским дворцом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-где живет королева Англии?
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Выписать из рассказа "Три охотника" Н.Н. Носов гиперболы (преувеличение) Помогите!!! Ну очень надо)))
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