Решите задачу 272 пожалуйста

Математика
Решите задачу 272 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:60=36:х х=60*36:48 х=45 а  -  прополют 36 человек.
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