Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите задачу 272 пожалуйста
Математика
Решите задачу 272 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:60=36:х х=60*36:48 х=45 а - прополют 36 человек.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Родственные слова к слову дедушка, тетя, мама
Ответить
Алгебра
Почему первобытные художники рисовали руку на теле животного
Ответить
Математика
Математика 11 класс. срочно с решением. очень надо задание 61:66
Ответить
География
на рисунке 18 постройте профиль рельефа местности! плиз срочно
Ответить
Математика
Найдите произведение 1450 умножить на 18 5603 умножить на 16 Помогите плиз
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск