Почему первобытные художники рисовали руку на теле животного

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Почему первобытные художники рисовали руку на теле животного
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Автор: Гость
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Гость:
Это было связано с  религилзными верованиями  Древние люди рисовали на стенах пещер и на скалах раненых или убитых зверей. Вот, например, изображение лошади из пещеры Ласко на юге современной Франции. Мы видим копья, летящие в животное. Так древние люди хотели "заколдовать удачу" на охоте.  Колдун брал в руку кусок красной земли или уголек из костра и водил им по стенам пещеры. Он рисовал зверей, которых преследовали люди с копьями и дротиками. Люди настигали зверей, наносили им раны, из которых лилась кровь, совсем как у настоящих животных. После заката в пещере собирались охотники. Они плясали у этих изображений, потрясая копьями. Колдун призывал духов-покровителей племени даровать им удачу на охоте и просил прощения у тех животных, которые будут убиты. Он объяснял им, что без их мяса люди погибнут.  Ученые-этнографы, изучая обычаи живущих сегодня племен Африки и Австралии, обнаружили, что они совершают перед охотой специальный обряд. Мужчины исполняют воинственные танцы и поражают нарисованных зверей копьями. А колдун просит у духов удачи в охоте.  Попытки воздействовать на будущее и на природные явления с помощью обрядов или колдовских средств привели к появлению магии. Колдуны и маги пользовались большим уважением у первобытных людей. Нередко они возглавляли общину. Магия близка волшебству. В ней используются заклинания, магические действия, чары. Магия помогает совершать чудеса - так считали древние люди. ИЛИ это что-то, вроде они убили его на охоте
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