X-y=7 xy=-12 решите пожалуйста
Математика
X-y=7 xy=-12 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем из первого х и представляем во второй. х=7+у у(7+у)=-12 7у+у^2+12=0 у^2+7у+12=0 Д=49-4*12=49-48=1 х1=-7+1/2=-3 х2=-7-1/2=-4 х1=-3 у1=7+(-3)=4 х2=-4 у2=7+(-4)=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На терретории юга нашей республики в разное время были построены каналы: Чу - прот??женностью 39 км, Лепсы -70 км, и Шыршык -86 км. Округлите данны...
Математика
Вычитаемое уменьшили на 8. Как надо изменить уменьшаемое, чтобы разность: а) увеличилась на 3, б) уменьшилась на 5, в) увеличилась на 4, г) уменьши...