X-y=7 xy=-12 решите пожалуйста

Гость: Гость:

Выражаем из первого х и представляем во второй. х=7+у у(7+у)=-12 7у+у^2+12=0 у^2+7у+12=0 Д=49-4*12=49-48=1 х1=-7+1/2=-3 х2=-7-1/2=-4 х1=-3 у1=7+(-3)=4 х2=-4 у2=7+(-4)=3