Вычитаемое уменьшили на 8. Как надо изменить уменьшаемое, чтобы разность: а) увеличилась на 3, б) уменьшилась на 5, в) увеличилась на 4, г) уменьшилась на 10, д) увеличилась на 8, е) не изменилась.

Гость: Гость:

Пусть уменьшаемое будет 20.Вычитаемое 15.(первоначальное выражение-20-15=5) Вычитаемое уменьшили на 8.Т.е. 15-8=7 ( 20-7=13 ) а)13х3=39.Т.е пусть уменьшаемое будет x. Тогда х -7=39 х=46.И 49-13=на 36 уменьшаемое увеличилось б)Берём то же выражение 20-7=13 13-5=8 Пусть уменьшаемое будет х. Тогда х-7=8 х=15 и 15-13=на 2 уменьшаемое увеличилось в) 20-7=13 13+4=17 Тогда (все тоже самое что и в пунктах а);б) х-7=17 х=24 Т.е 24-13=на 11 уменьшаемое увеличелось г) 20-7=13 13- 10=3 Тогда х-7=3 х=10 И 13-10=на 3 уменьшаемое уменьшилось д) 20-7=13 13+8= 21 х-7=21 х=28 И 28-13=на 15 уменьшаемое увеличилось е) 20-7=13