Вычитаемое уменьшили на 8. Как надо изменить уменьшаемое, чтобы разность: а) увеличилась на 3, б) уменьшилась на 5, в) увеличилась на 4, г) уменьшилась на 10, д) увеличилась на 8, е) не изменилась.
Математика
Вычитаемое уменьшили на 8. Как надо изменить уменьшаемое, чтобы разность: а) увеличилась на 3, б) уменьшилась на 5, в) увеличилась на 4, г) уменьшилась на 10, д) увеличилась на 8, е) не изменилась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть уменьшаемое будет 20.Вычитаемое 15.(первоначальное выражение-20-15=5) Вычитаемое уменьшили на 8.Т.е. 15-8=7 ( 20-7=13 ) а)13х3=39.Т.е пусть уменьшаемое будет x. Тогда х -7=39 х=46.И 49-13=на 36 уменьшаемое увеличилось б)Берём то же выражение 20-7=13 13-5=8 Пусть уменьшаемое будет х. Тогда х-7=8 х=15 и 15-13=на 2 уменьшаемое увеличилось в) 20-7=13 13+4=17 Тогда (все тоже самое что и в пунктах а);б) х-7=17 х=24 Т.е 24-13=на 11 уменьшаемое увеличелось г) 20-7=13 13- 10=3 Тогда х-7=3 х=10 И 13-10=на 3 уменьшаемое уменьшилось д) 20-7=13 13+8= 21 х-7=21 х=28 И 28-13=на 15 уменьшаемое увеличилось е) 20-7=13
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