Составь новые равенства используя уже заданные 8+3 9+3 9+2
Математика
Составь новые равенства используя уже заданные 8+3 9+3 9+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+3=11;9+3=12;9+2=11 8+3=9+2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Учитывая, что валентность углерода равна lV, поставьте индексы в формулах следующих веществ: CO,CH,CS,CF,NaCl
Физика
Физика!!!! в закрытом сосуде находится газ при температурк 27*C и давление 2*10^5Па. как??во будет давление еслм сосуд с газом нагрели до 50*C?