Где и когда происходят события в романе "Дубровский"
Литература
Где и когда происходят события в романе "Дубровский"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роман "Дубровский" написан в 1832 году, а его действие происходит лет за десять до написания. Действие романа происходит в России в окрестностях усадеб двух помещиков. В то время в России была эпоха крепостного права. Крестьяне полностью зависели от самодурств помещиков. Важными мыслями произведения я считаю осуждение самодурства помещиков и несовершенства тогдашнего судебного права. Кроме того, особое место в романе занимает мысль о сильном человеке, который стараясь защитить честь свою и своей судьбы становится на путь бандита и разбойника. Автор показал, что этот путь не смог принести Дубровскому счастья. А еще одна мысль, о которой мне хотелось бы упомянуть заключается в том, что человек должен быть честен и верен своему слову, как бы трудно не было его держать. Так Маша отказала Дубровскому, потому что перед богом она уже была женой князя, а данное слово стало для нее важнее, чем испытываемая любовь.
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