Помогите написать сочинение на тему 'Образ Лизы' в произведении Карамзина "Бедная Лиза" (вступление есть)

Гость: Гость:

Лиза девочка скоомная, тихая. Она любит свою мать, и хочет помочь ей всем, чем сможет. Лиза благодарный человек, она не берет лишнего. Она искреняя, и чувствительная. Лиза была действительно влюблена в Эраста, что доказывает о ее преданности. Еще Лиза верующая, это можно понять по тексту, где Лиза говорит матери, что Бог их не бросит. Короче, я постаралась дать ее описание. Если что, дополни)