Look at the turtle. What's Tom's collection? Listen read and check. что именно надо написать.
Английский язык
Look at the turtle. What's Tom's collection? Listen read and check. что именно надо написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там задание: Посмотри на черепаху. Что является коллекцией Тома?(или что коллекционирует Том?)Прослушай, прочитай и проверь
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