На школьной выставке детских игрушек дипломы за свои работы получили 8 первоклассников и 4 второклассника.третьеклассники получили столько дипломов,сколько первоклассники и второклассники.сколько дипломов получили третьеклассники?

Математика

На школьной выставке детских игрушек дипломы за свои работы получили 8 первоклассников и 4 второклассника.третьеклассники получили столько дипломов,сколько первоклассники и второклассники.сколько дипломов получили третьеклассники?

Автор: Гость