На школьной выставке детских игрушек дипломы за свои работы получили 8 первоклассников и 4 второклассника.третьеклассники получили столько дипломов,сколько первоклассники и второклассники.сколько дипломов получили третьеклассники?

Математика
На школьной выставке детских игрушек дипломы за свои работы получили 8 первоклассников и 4 второклассника.третьеклассники получили столько дипломов,сколько первоклассники и второклассники.сколько дипломов получили третьеклассники?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+4=12(дип)-третьекласники
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