Помогите пожалуйста! 1 задание , нужно перевести на казахский :)

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! 1 задание , нужно перевести на казахский :)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маған ұшақ билетіне тапсырыс бере аласыз ба? Маған қонақүйден бөлмеге тапсырыс бере аласыздар ба? Бірер минутқа шыға аласыз ба? Маған сапардың маршрутын түсіндіре аласыз ба? Жеңілдіктер жайлы айтып бере аласыз ба? Мені әуежайда қарсы ала аласыз ба?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой тип подчинительной связи "из самой жизни"
Ответить
Русский язык
Текст защищайте леса
Ответить
Математика
Помогите плз 1 Вариант ребяяятт хоть что-то
Ответить
Русский язык
Выберите из скобок наиболее подходящие по смыслу антонимы к разным значениям сло??а легкий. Запиши предложения. Запомни написание выделенного слова...
Ответить
Математика
Решить уравнение 29*a=464
Ответить