Помогите пожалуйста! 1 задание , нужно перевести на казахский :)
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! 1 задание , нужно перевести на казахский :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маған ұшақ билетіне тапсырыс бере аласыз ба? Маған қонақүйден бөлмеге тапсырыс бере аласыздар ба? Бірер минутқа шыға аласыз ба? Маған сапардың маршрутын түсіндіре аласыз ба? Жеңілдіктер жайлы айтып бере аласыз ба? Мені әуежайда қарсы ала аласыз ба?
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