Выберите из скобок наиболее подходящие по смыслу антонимы к разным значениям сло??а легкий. Запиши предложения. Запомни написание выделенного словарного слова. Мне попался (легкий, трудный) вопрос. За проступки он получил (лег...

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Выберите из скобок наиболее подходящие по смыслу антонимы к разным значениям сло??а легкий. Запиши предложения. Запомни написание выделенного словарного слова. Мне попался (легкий, трудный) вопрос. За проступки он получил (легкое, суровое) наказание. Мама подала (легкий,плотный) ужин. Для такого штангиста это слишком (легкий, тяжелый) вес. У мамы сегодня (легкий, крепкий)сон.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне попался трудный вопрос. за проступки он получил суровое накозание. Мама подала плотный ужин. Для такого штангиста это слишком лекгий вес. У мамы сегодня крепкий сон.
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