Почему при варке крупные куски рыбы кладут в холодную воду а мелкие куски в горячию
Технология
Почему при варке крупные куски рыбы кладут в холодную воду а мелкие куски в горячию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелкие куски рыбы быстрее сварятся
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