Как затранскрибировать это стихотворение? Вечер зимний в небе синем Звёзды синие зажёг. Ветки сыплют синий иней На подсиненный снежок

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Как затранскрибировать это стихотворение? Вечер зимний в небе синем Звёзды синие зажёг. Ветки сыплют синий иней На подсиненный снежок

Автор: Гость