110000-(64÷4×100-799+12199) решение по действиям записать действия
Математика
110000-(64÷4×100-799+12199) решение по действиям записать действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)64/4=16 2)16x100=1600 3)1600-799=801 4)801+12199=13000 5)110000-13000=97000
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