Найди наименьшее решения неревенства (27150:3умножить80-6389умножить26):7плю604умножить508
Математика
Найди наименьшее решения неревенства (27150:3умножить80-6389умножить26):7плю604умножить508
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27150:3=9050 9050*80=724000 6389*26=166114 724000-166114=557886 557886:7=79698 604*508=306832 79698+396832=386530 ТЫ это имеешь в веду ???
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