1 біздің кабинетте ..... компьютер бар. 2 біздің компьютерлік кабинет ...... қабатта о??наласқан. 3 кабинетте .... оқушы отырып жұмыс істей алады. 4 осы кабинетте ..... интерактивті тақта бар.

Қазақ тiлi
1 біздің кабинетте ..... компьютер бар. 2 біздің компьютерлік кабинет ...... қабатта о??наласқан. 3 кабинетте .... оқушы отырып жұмыс істей алады. 4 осы кабинетте ..... интерактивті тақта бар.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Биздин кабинетте он бес компьютер бар.2.Биздін компьютерлік кабинет екінші қабатта орналаскан.3.Кабинетте он бес окушы отырып жумыс жасай алады.4.Осы кабинетте бир интерактивти такта бар.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как затранскрибировать это стихотворение? Вечер зимний в небе синем Звёзды синие зажёг. Ветки сыплют синий иней На подсиненный снежок
Ответить
Алгебра
Представьте многочлен 3x - 3y + x^3 - y^2 в виде разности двух многочленов с положительными коэффицентами. (^3 - значит в третей степени, ^2 - зн...
Ответить
Математика
Решить уравнение 5×(х+3)=20
Ответить
Математика
Как сократить дробь 2 восьмых 3 12 неправильную дробь 10 старых и самая последняя 6 30
Ответить
Химия
Сроочноооооо оченя срочно 15б
Ответить