1 біздің кабинетте ..... компьютер бар. 2 біздің компьютерлік кабинет ...... қабатта о??наласқан. 3 кабинетте .... оқушы отырып жұмыс істей алады. 4 осы кабинетте ..... интерактивті тақта бар.
Қазақ тiлi
1 біздің кабинетте ..... компьютер бар. 2 біздің компьютерлік кабинет ...... қабатта о??наласқан. 3 кабинетте .... оқушы отырып жұмыс істей алады. 4 осы кабинетте ..... интерактивті тақта бар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Биздин кабинетте он бес компьютер бар.2.Биздін компьютерлік кабинет екінші қабатта орналаскан.3.Кабинетте он бес окушы отырып жумыс жасай алады.4.Осы кабинетте бир интерактивти такта бар.
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