Текст защищайте леса

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Природа – это одно из самых главных богатств нашей Родины. Одна из частей этой природы – лес. Лес – наше богатство. Мы должны беречь и охранять его. Охранять, беречь – все это только слова. До дела редко руки доходят. Охранять умеют немногие, а если умеют, то уж по-настоящему. Бывали ли вы когда-нибудь в лесу? Конечно, бывали. Я не могу ошибиться в этом. А знаете ли вы правила поведения в лесу? Сколько леса сгорает ежегодно от неправильного поведения в нем! Ведь правильно гласит известная поговорка: «Из одного дерева можно сделать миллион спичек, а одной спичкой можно сжечь миллион деревьев» . Да и не только спички делают из дерева. Взять, например, ель. У нее используют верхушку и сучья, хвою и кору, ствол и часть, остающихся после сруба – пень. Все это используют в разных отраслях нашей промышленности. Из частей ели делают лекарства, мебель, доски, пенопласт и многое другое, всего не перечислить. Но человек не всегда умело использует ресурсы леса. Как объяснить тот факт, что ежегодно на свалках гниют миллионы га леса? А каково состояние самих лесов? Кругом консервные банки, битое стекло, разные железки. Некоторые туристы забывают потушить костер. Хорошо, если в этом лесу дежурит зеленый патруль. Патруль этот вовремя подоспеет и предотвратит пожар. А если такого патруля в этом лесу и в помине нет? Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что зеленые насаждения служат надежной защитой от атмосферных загрязнений, это одно из важнейших средств оптимизации условий проживания в городах. Деревья – своего рода санитары. Исследованиями доказано, что в воздухе городского района, отделенного от завода лесной полосой, на четырнадцать процентов меньше сернистого газа, чем в воздухе до этой полосы, окиси углерода – на тридцать семь процентов, фенола – на тридцать шесть. По тому, как мы относимся к насаждениям, можно судить он нашем культурном уровне. Мы не осознаем, что город – наш общий дом, и только сообща можем навести в нем порядок. Многими тысячами исчисляется количество деревьев и кустарников, высаженных на улицах города. Но всегда ли мы замечаем, как чахнет под нашим окном молодое деревце, не политое вовремя, как затаптывается кустарник пешеходами и автомобилями? А как было бы прекрасно, если бы взрослые с детьми взяли под опеку насаждения во дворах, под окнами. Какой это был бы урок воспитания любви к природе, ответственности перед ней!